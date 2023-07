Eva Longoria genießt einen Strandtag mit ihrem Sohn Santiago

Zeit mit ihrem Sohn hat für Eva Longoria (48) wohl höchste Priorität! Die Schauspielerin und José Antonio Bastón (55) hatten sich im Jahr 2016 das Jawort gegeben. Nur zwei Jahre später durfte sich das Ehepaar dann über gemeinsamen Nachwuchs freuen: Ihr Sohn Santiago Enrique (5) erblickte das Licht der Welt. Seitdem wird die Familie immer wieder zusammen gesichtet – wie nun auch wieder: Eva verbrachte jetzt einen Tag am Strand mit ihrem Sohnemann.

Die Desperate Housewives-Darstellerin wurde nun von Paparazzi am Strand von Marbella entdeckt. Dort war sie aber nicht allein unterwegs: Sie spazierte Hand in Hand mit ihrem kleinen Jungen an der Promenade entlang. Dabei trug die US-Amerikanerin ein luftiges Strandkleid in Weiß und Gelb mit dunklen Streifen. Santiago lief dagegen in komplett blau-türkisfarbener Montur neben ihr her. Offenbar genossen Mama und Sohn ihren gemeinsamen Tag sehr, denn so wurden sie auch zusammen beim Spielen im Sand gesichtet, wo noch andere Kinder dazustießen. Von Papa José fehlte allerdings jede Spur.

Auch wenn Evas Mann den Familientag augenscheinlich ausließ, machte er jedoch in der Vergangenheit deutlich, dass sein Herz an seinen Liebsten hängt. So hatten er und seine Frau sich noch vor wenigen Tagen gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt: Vor den Kameras tauschte das Paar immer wieder innige und verliebte Blicke aus.

MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

MEGA Eva Longoria am Strand von Marbella

Getty Images Eva Longoria and José Bastón, Ehepaar

