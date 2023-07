Hochzeit im TV: BTN-Star Liza Waschke heiratete ganz anders

Liza Waschkes eigene Hochzeit sah wohl anders aus. Der Berlin - Tag & Nacht-Star spielt seit 2013 die Rolle der Milla. Vor ungefähr einer Woche heiratete ihre Serien-Rolle ihren TV-Partner Mike. Doch auch privat könnte es für die Berlinerin nicht besser laufen. Vor wenigen Monaten machte ihr Freund Sebastian Fobe (38) ihre Liebe in den sozialen Medien mit einem Knutsch-Schnappschuss offiziell. Promiflash verrät Liza jetzt, dass sie auch im echten Leben schon mal verheiratet war. Doch ihre Hochzeit war ganz anders als Millas.

"Ich habe moderner geheiratet auf einer fetten Dachterrasse, mit superviel Deko und Blumen und so ein bisschen Berlin trifft auf Ibiza-Style. Das war eine andere Hausnummer", erzählt die 33-Jährige in einem Interview mit Promiflash. Ihre TV-Hochzeit fand die Beauty für sich privat nicht ganz so ideal: "Für meine Rolle war die Hochzeit perfekt, aber ich würde es privat anders machen."

Können sich die Fans auch schon bald auf eine Hochzeit von Liza und Sebastian freuen? Sebastian möchte sich damit auf jeden Fall nicht allzu viel Zeit lassen, wie der Club der guten Laune-Teilnehmer Promiflash erzählte: "Wenn es so weiter läuft, warte ich mit Sicherheit keine zwei Jahre mehr."

Instagram / sebifo_ Liza Waschke und Sebastian Fobe im Nachtleben

Instagram / liza.waschke Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

RTLZWEI/Christoph Kassette "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Liza Waschke

