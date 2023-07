Kourtney Kardashian präsentiert ihre Babykugel im Bikini!

Kourtney Kardashian (44) gibt ein Babybauch-Update! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Travis Barker (47) hatten ihre Fans vor rund zwei Wochen mit zuckersüßen Neuigkeiten überrascht: Die zwei erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Dass sie einen kleinen Jungen bekommen, verrieten sie auch kurz darauf. Offenbar muss sich das Paar auch nicht mehr allzu lange gedulden, bis sie ihren Sohnemann in den Armen halten können: Auf neuen Fotos zeigt Kourtney ganz stolz, wie groß ihr Bauch schon ist!

Via Instagram teilt die 44-Jährige eine Bilderstrecke und gibt ihren Fans so ein kleines Update zu ihrer Schwangerschaft. In einem pinken Bikini lässt es sich Kourtney in der Sonne an ihrem Pool gut gehen und setzt ihre runde Babykugel in Szene. Mit von der Partie ist auch TikTok-Star Addison Rae (22): In derselben Badebekleidung posiert sie für ein paar verspielte Schnappschüsse mit der Schwangeren.

Offenbar genießt Kourtney ihre Schwangerschaft in vollen Zügen – kein Wunder, denn ihr Weg zu ihrem Babyglück war ganz schön lang: Mit zahlreichen Methoden – unter anderem ließ sie sich ihre Eizellen einfrieren – probierten Travis und sie schwanger zu werden. Laut Daily Mail waren die zwei letztendlich aber auf natürlichem Weg erfolgreich.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Addison Rae im Juli 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Addison Rae im Juli 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de