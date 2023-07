Dua Lipa widmet ihrem Freund Romain süße Geburtstagsgrüße!

Dua Lipa (27) zeigt offen ihre Liebe! Die Musikerin hatte in den vergangenen Jahren einige prominente Männer gedatet. Ihre längste öffentliche Beziehung erlebte sie mit Anwar Hadid (24), mit dem sie auch auf dem roten Teppich turtelte. Seit einigen Wochen ist die "Levitated"-Interpretin nun mit Romain Gavras (42) zusammen und offenbar überglücklich. Das stellt Dua nun auch mit einem süßen Liebes-Posting unter Beweis!

Am 4. Juli feierte der französische Regisseur seinen 42. Geburtstag. Aus diesem Anlass widmete seine Freundin ihm auf Instagram einen kleinen Gruß. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby", schrieb Dua auf Französisch zu einem gemeinsamen Foto der beiden. Ihre Fans waren davon begeistert und gratulierten dem Filmemacher ebenfalls zu seinem Ehrentag.

Nach Anwar nimmt Dua auch ihre aktuelle Liebe mit ins Rampenlicht. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Cannes hatten die Turteltauben ihr Debüt als Paar gefeiert. In einem schwarzen Kleid hatte die Sängerin an der Seite ihres Liebsten eine großartige Figur gemacht und ihn verliebt angestrahlt.

Anzeige

Instagram / dualipa Romain Gavras und Dua Lipa

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Dua Lipa mit Romain Gavras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de