"Ist mir reingeknallt": Angelina Pannek hatte Autounfall!

Schreckmoment für die Panneks! 2019 machen Angelina Pannek (31) und ihr Sebastian (36) ihre Liebe öffentlich – zuvor waren sie fast ein Jahr lang heimlich zusammen. Kurz darauf folgten auch schon ihre Hochzeit und die Geburt ihrer beiden Kinder. Seither zelebriert das "Bachelor"-Traumpaar sein kleines Familienglück. Die Zweifach-Mama schockt ihre Fans jetzt mit einer beunruhigenden Nachricht in den sozialen Medien: Angelina war in einen Autounfall verwickelt.

"Wenn's scheiße läuft, dann richtig", teilt die Beauty ihrer Instagram-Community in ihrer Story mit. So kam es während des Familienurlaubs auf Mallorca zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Bei dem Versuch, einem Fahrrad auszuweichen, habe der Wagen vor ihrem Auto abgebremst, wodurch auch Angelina abbremsen musste. Da merkte die 31-Jährige plötzlich, dass der Lkw hinter ihr nicht langsamer wurde. "Seine Bremse ging nicht mehr und deswegen ist er mir hinten reingeknallt", berichtet die Blondine.

Aber die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin gibt schnell Entwarnung: Glücklicherweise sei sie "mit dem Jeep unterwegs" gewesen, an dem hinten ein Ersatzrad befestigt ist. Dieses habe eine schlimmere Kollision verhindern können. Zudem nahte schnell Unterstützung, denn auch Ehemann Sebastian war nur wenig später vor Ort. "Bei mir war Game over – ich wusste in dem Moment nichts mehr!", gesteht Angelina.

Anzeige

ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Bachelor-Stars

Anzeige

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de