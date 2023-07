Beim Work-out: Serena Williams präsentiert ihren Babybauch

Serena Williams (41) lässt sich nicht aufhalten! Auf der Met Gala 2023 verkündete die Tennislegende ihre zweite Schwangerschaft. In einem schwarzen Kleid stolzierte sie gemeinsam mit ihrem Partner Alexis Ohanian (40) über den roten Teppich und streichelte sich dabei liebevoll über ihren Babybauch. Im Netz entzückt die Sportlerin ihre Fans seitdem mit Schnappschüssen ihrer Schwangerschaft. Jetzt zeigt Serena ihren Babybauch bei einem schweißtreibenden Work-out.

In ihrer Instagram-Story teilt die 41-Jährige drei Videos, in denen sie im hauseigenen Fitnessstudio trainiert. Für ihr Work-out kombiniert die vierfache olympische Goldmedaillengewinnerin einen schwarzen Sport-BH mit schwarzen Shorts. Dabei präsentiert Serena ihre entzückende Babykugel. "Ich habe gerade ein paar Cardio-Übungen gemacht und fange jetzt mit ein paar Beinübungen an. Lass uns beginnen", erklärt die Schwangere.

Erst kürzlich zeigte sich der Tennisstar beim gemeinsamen Fitness-Training mit seiner Tochter Olympia (5). Im Netz teilte Serena einen Clip, in dem sie sich auf einer der vielen Sportgerät fit hält, während Olympia ihr auf einer Mini-Version nachahmt.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia Ohanian

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann Alexis im Juni 2023

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Mai 2023

