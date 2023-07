Hat "Teen Mom"-Star Kailyn Lowrys ihr fünftes Kind bekommen?

Ist ihre Familie etwa doch größer geworden? Vergangenes Jahr war viel gemunkelt worden, ob Kailyn Lowry (31) in freudiger Erwartung ihres fünften Kindes sei. Diese wurden sogar von Chris Lopez, dem Ex-Partner der Teen Mom-Bekanntheit, befeuert. Die US-Amerikanerin äußerte sich zu den Gerüchten nie selbst, hatte zuvor aber erklärt, dass sie keinen weiteren Nachwuchs wolle. Doch nun die große Überraschung: Kailyn hat offenbar tatsächlich noch ein Baby gekriegt!

Die frohe Botschaft verriet die 30-Jährige ganz beiläufig in einer Episode des "Baby Mamas No Drama"-Podcasts gegenüber der Moderatorin Vee Torres. Während ihres Interviews kam die Sprache auf die TV-Show der zweiten Gast-Moderatorin Aurora Culpo. Dabei lässt Kailyn ganz beiläufig einfließen: "Ich habe deine Sendung zum ersten Mal gesehen, als ich für die Geburt eines meiner Kinder im Krankenhaus war." Da die besagte Show "The Culpo Sister" im November vergangenen Jahres im TV anlief, könnte das also beuteten, dass Kailyn tatsächlich in den vergangenen Monaten wieder Mama geworden ist.

Wann genau die Geburt ihres fünften Babys war, wird durch das Gespräch nicht klar. Jedoch hatte der Ex der Reality-TV-Bekanntheit in einem Instagram-Post im Februar dieses Jahres angedeutet, dass die Entbindung noch nicht lange zurückliegt. "Du behauptest, ehrlich und unverfälscht zu sein, dabei hast du ein Neugeborenes, auf das du dich konzentrieren solltest, und trotzdem versuchst du, ein unnötiges Drama zu verursachen", hatte Chris geschimpft.

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren vier Kindern

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry und ihr Sohn Lincoln im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chrisxlopezz Chris Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de