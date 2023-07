Lola Weippert verrät: Ist "Temptation Island" gescriptet?

Lola Weippert (27) plaudert aus dem Nähkästchen. Bereits seit 2020 moderiert die TV-Bekanntheit die beliebte Realityshow Temptation Island, bei der Paare ihre Treue testen. Dabei können die Kandidaten nur selten den heißen Verführern und Verführerinnen bei wilden Partys und romantischen Dates widerstehen. Kein Wunder also, dass viele Zuschauer denken, dass die Show gescriptet ist. Jetzt stellt Lola klar: Bei "Temptation Island" ist alles echt!

"'Temptation Island' ist eine Reality-TV-Show. Reality bedeutet Realität, bedeutet, all das, was in diesen Villen passiert und was die Menschen machen oder auch nicht machen, das ist deren Entscheidung", erklärt die Blondine bei einer Frage-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story. Außerdem fügt Lola hinzu: "Was da teilweise passiert, darauf kommt man doch nicht. Wie denn auch? Das ist absurd."

Erst kürzlich plauderte die 27-Jährige über ihre Rolle als Moderatorin in dem Trash-TV-Format. "Meine Neutralität in der Moderation steht euch ab jetzt sofort eventuell nicht mehr zur Verfügung", kommentierte sie unter einem Instagram-Beitrag. Die Fans scheinen das nachvollziehen zu können. "Da kann auch kein Mensch neutral bleiben", reagierte ein Zuschauer auf den Kommentar von Lola.

RTL Lola Weippert und Abdu Karakuyu

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert in Paris

