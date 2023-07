Nach Eheproblem-Gerüchten: Ellie Goulding posiert strahlend

Ellie Goulding (36) lächelt die Sorgen einfach weg. Die Sängerin hat vor knapp vier Jahren ihren Partner Caspar Jopling (31) geheiratet. Im Jahr 2021 bekamen sie dann ihren gemeinsamen Sohn Arthur, der der ganze Stolz der Britin ist. Eigentlich schien das Paar glücklich zu sein, doch vor wenigen Wochen machten dann Gerüchte die Runde, dass es Probleme in der Ehe gibt. Auf einem Event lässt sich Ellie davon aber nichts anmerken.

Am Dienstag besuchte die "Love Me Like You Do"-Interpretin die Green Carpet Fashion Awards in London. Zu diesem Anlass wählte Ellie ein hautenges, kupferfarbenes Satinkleid und band ihre blonden Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, strahlt die 36-Jährige in die Kamera.

Vor wenigen Wochen hatte ein Insider gegenüber The Sun ausgeplaudert, dass Ellie und Caspar unter Eheproblemen leiden, da sie so volle Terminkalender haben. Die beiden wollen daher einige Zeit getrennt voneinander verbringen. "Es gibt keine Diskussion über eine Scheidung und keiner der beiden hat eine neue Beziehung", betonte die Quelle jedoch.

Ellie Goulding mit ihrem Sohn

Ellie Goulding und Caspar Jopling

Ellie Gouldin, Vanity Fair Oscar Party 2023

