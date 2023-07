Khloé Kardashian teilt süße Tanzvideos von True und Dream

Sie sind schon wahre Performerinnen! Die Kardashians gehören zu den wohl bekanntesten Persönlichkeiten der TV-Welt. Bereits in jungen Jahren scheinen auch die kleinsten Mitglieder der Erfolgsfamilie die Kameras keineswegs zu scheuen. Das zumindest beweist Khloé Kardashian (39) jetzt mit einigen Clips, die ihre Tochter True (5) und Rob Kardashians (36) Spross Dream (6) zeigen. Ihren Followern gewährt Khloé damit erneut Einblicke in ihren Familienalltag.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die 39-Jährige Videos, in denen True und ihre Cousine Dream ihre Choreografie-Fähigkeiten unter Beweis stellen. In mehreren Story-Slides tanzen sie durch Khloés Esszimmer – dabei turnen sie regelrecht über Tische und Bänke. "Yeah! Ihr macht das toll, Mädels!", feuert die Beauty die beiden Sprösslinge an. Auch Rob ist mit einem deutlichen "Yeah!" im Hintergrund des Videos zu hören. Bei dem Versuch, sich an Khloés Kronleuchter zu hängen, stoppt die Zweifachmama die übereifrigen Mädchen dann aber doch. "Lasst uns noch nicht an Kronleuchtern baumeln, Ladies", schreibt sie zu dem Video.

Gerade erst unternahmen Kim (42) und Khloé einen Girls-Trip mit Teilen des Kardashian-Nachwuchses. Gemeinsam mit ihren Töchtern Chicago (5) und True sowie ihren Nichten Stormi (5) und Dream besuchten die beiden ein Barbie-Event. "Barbie-Girls in einer Barbie-Welt", schrieb Kim dazu auf Instagram.

