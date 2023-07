Kourtney Kardashian teilt Babybauch-Fotos im engen Kleid!

Sie präsentiert ihre Schwangerschaft voller Stolz! Kourtney Kardashian (44) könnte kaum glücklicher sein. Seit Anfang 2020 sind sie und Blink-182-Drummer Travis Barker (47) ein Paar. Derzeit erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Und obwohl Kourtney bereits drei Kinder aus der vorigen Beziehung mit Scott Disick (40) hat, freut die sich noch immer ganz genau so über ihren Nachwuchs, als wäre es das erste Mal. Auf einem neuen Foto ist Kourtney der berühmte Schwangerschafts-Glow deutlich anzusehen!

Auf Instagram teilt der Realitystar jetzt einige Schnappschüsse der vergangenen Wochen. Ihrer Community präsentiert sie ihre Babykugel unter anderem im engen schwarzen Kleid. Dabei posiert die 44-Jährige im glamourösen Make-up-Look gekonnt für ein Spiegel-Selfie. "Selfies und so", schreibt sie unter den Beitrag. Und auch Kourtneys lange Haare scheinen ein Comeback zu feiern. "Petition für die Rückkehr der langhaarigen Kourt", meint eine Userin. Weitere Fotos zeigen Kourtney beim Work-out oder Turteln mit ihrem Liebsten.

Erst kürzlich gab der Keeping up with the Kardashians-Star via Instagram ein Schwangerschaftsupdate. In einer Bilderstrecke setzte die Beauty im knappen pinken Bikini ihre runde Babykugel perfekt in Szene. Gemeinsam mit TikTok-Bekanntheit Addison Rae (22) ließ es sich die älteste Kardashian-Schwester an ihrem Pool sichtlich gut gehen.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, November 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Addison Rae im Juli 2023

