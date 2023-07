Selten: Mindy Kaling teilt Aufnahmen von ihren zwei Kindern!

So sieht echtes Familienglück aus! Die Schauspielerin Mindy Kaling (44) ist vor allem für ihre Rolle in der Serie "The Office" bekannt. Privat hat sie sich den Traum vom Muttersein mit ihren beiden Kindern Katherine und Spencer erfüllt. Obwohl die Powerfrau diese für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraushält, gewährt sie ihren Fans nun einen kleinen Einblick in ihr Familienglück: Mindy teilt süße Videoaufnahmen von ihren Kindern!

Auf Instagram postet der TV-Star ein Video, das ihn mit seinen Kids im heimischen Garten zeigt. Anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages zündet Mindy eine Wunderkerze an, mit der sie zuerst die fünfjährige Katherine durch den Garten jagt, ehe sie damit auf den zweijährigen Spencer zusteuert. Der Kleine sitzt auf seinem Dreirad, als er versucht, seiner gut gelaunten Mama auszuweichen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Mindy nach einer großen Gewichtsabnahme verraten, zu ihrem 44. Geburtstag ein besonders wichtiges Feedback erhalten zu haben: "Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich dieses Jahr so gesund war wie seit Jahren nicht mehr. Das ist doch ein verdammt gutes Geschenk, oder?" Sie habe sich vor allem für ihre beiden Kinder vorgenommen, ihre Gesundheit in Zukunft mehr zu priorisieren.

Anzeige

Instagram Mindy Kaling und ihr Sohn Spencer im Juli 2023

Anzeige

Instagram Mindy Kaling und ihre Tochter Katherine im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Mindy Kaling im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de