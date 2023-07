Stylisch unterwegs! Kylie Jenner teilt süße Fotos von Aire

Aire (1) kommt ganz nach der Mama! Es fühlt sich so an, als hätte der jüngste Nachwuchs von Kylie Jenner (25) gerade erst das Laufen gelernt. Doch der Sohnemann des Realitystars beweist schon jetzt, dass er seiner berühmten Mutter modetechnisch in nichts nachsteht. Stylish wie eh und je lichtet Kylie den Kleinen ab, während sie gemeinsam auf den Straßen Kaliforniens unterwegs sind.

"Kürzlich", betitelt die Zweifachmama eine Bilderreihe auf Instagram, mit der sie die vergangenen Tage rekapituliert. Auf den Schnappschüssen sind auch ihre beiden Kinder mit von der Partie. Ein Bild zeigt Söhnchen Aire, der eine rot-weiß karierte Jacke zu einer senfgelben Hose und Turnschuhen trägt, während er vor einem schwarzen Auto steht. Das Auffällige: Mit seinen gerade einmal 17 Monaten ist der Kleine schon top gestylt unterwegs – ganz nach der Mama eben. Neben Bildern ihrer Hunde und einem hotten Spiegel-Selfie postet Kylie noch ein weiteres Bild ihrer beiden Schützlinge.

Vor nicht allzu langer Zeit veranlasste die 25-Jährige erst die Namensänderung ihres Sohnes. Sie und ihr On-off-Partner Travis Scott (32) seien nicht mit dem Namen zufrieden gewesen, hieß es. Wie E! News berichtete, sei die offizielle Änderung von Wolf Jaques Webster zu Aire Webster inzwischen erfolgt.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Aire Webster im Juli 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Aire und Stormi Webster, Kinder von Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de