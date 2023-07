Sohn Bingham wird schon zwölf: So stolz ist Mama Kate Hudson

Kate Hudson (44) kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit verfliegt. Die Schauspielerin ist Mutter von drei Kindern. Neben ihren Söhnen Ryder (19) und Bingham (12) hat sie auch Töchterchen Rani Rose (4). Ihren mittleren Sohn bekam sie zusammen mit Matthew Bellamy (45) – und nun feiert er schon seinen zwölften Geburtstag. Mama Kate kann nicht fassen, wie groß ihr Sohn schon ist.

Bei Instagram teilt Kate eine Reihe von Clips, die Söhnchen Bing in verschiedenen Jahren beim Schlagzeug spielen zeigen. Damit sendet sie ihrem Nachwuchs liebevolle Geburtstagsgrüße. "Vom ersten Mal, als er auf der Kickdrum spielte, bis zu seiner weicheren Spielweise als Teenager. Er spielt Schlagzeug, wie er durchs Leben geht – scharf, lebendig, engagiert und immer perfekt wild und unberechenbar", schwärmt die 44-Jährige. Im letzten Video drückt sie ihren Sohn noch einmal fest an sich und gibt ihm einen Kuss auf den Kopf – was der Teenager seinem genervten Blick zufolge wohl gar nicht so toll zu finden scheint.

Aber Kate scheint auf alle ihre Kinder stolz zu sein. Dass sie von drei verschiedenen Vätern sind, macht der US-Amerikanerin überhaupt nichts aus. "Trotz der Tiefpunkte, in denen ich dachte, ich hätte in Beziehungen und mit meiner Familie versagt, wusste ich, dass es richtig war, nicht in diesen Beziehungen zu bleiben", erklärte sie im Podcast "Table for Two".

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudsons Sohn Bingham

Anzeige

Instagram / katehudson Ryder Robinson, Kate Hudson mit ihrem Sohn Bingham und ihrer Tochter Rani

Anzeige

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de