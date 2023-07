Staatsbesuch: Denkt König Charles hier an Harry und Meghan?

Suchte König Charles (74) diese Kulisse ganz bewusst aus? Am Montag empfing der britische Monarch den US-Präsidenten Joe Biden (80) in Windsor Castle. Es ist der erste Besuch des Politikers in Großbritannien seit der offiziellen Krönung. Diese hatte er verpasst, wurde aber von seiner Frau Jill vertreten. Während des Besuchs posierten die beiden für die Fotografen – aber der ausgewählte Raum könnte für Charles noch eine tiefere Bedeutung haben.

The Mirror erklärt, dass der Green Drawing Room in Windsor Castle von Charles wohl ganz bewusst ausgewählt wurde, um mit dem US-Präsidenten zu posieren. Denn im selben Raum wurden sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (41) für ihre Hochzeitsfotos abgelichtet. Das Verhältnis des 74-Jährigen zu den beiden soll nach wie vor angespannt sein, vor allem, weil Harry und Meghan in den USA leben und nur selten nach Großbritannien kommen. Vielleicht wollte Charles den beiden hier subtil zeigen, dass er an sie denkt.

Aktuell scheint eine Versöhnung bei der Königsfamilie allerdings nicht in Sicht zu sein. Nachdem Harry allein zur Krönung gekommen und auch direkt nach der Zeremonie verschwunden war, wurden er und seine Gattin zum Trooping the Colour wohl gar nicht erst eingeladen. Das hatte ein Insider Daily Mail verraten: "Ich fürchte, das ist ein Spiegelbild für den Zustand des aktuellen Verhältnisses der beiden."

Getty Images Joe Biden und König Charles in Windsor Castle, Juli 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images König Charles III. in Belfast im Mai 2023

