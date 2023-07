Überraschung: Paulina kehrt bei "Ex on the Beach" zurück!

Unerwartetes Comeback! In der achten Folge stand bei Ex on the Beach eine der härtesten Entscheidungen an. Yasin Mohamed (32) musste wählen, welche Single-Dame die Villa verlassen soll – seine Ex Paulina Ljubas (26) oder seine neue Flamme Carina Nl? Obwohl Paulina ihm kurz vorher ihre schwere Fehlgeburt gestanden hatte, entschied sich der Frauenschwarm dennoch gegen die Brünette. Doch jetzt die Überraschung: Paulina ist zurück bei "Ex on the Beach"!

In Folge zwölf der Kuppelshow müssen fünf Singles die Villa verlassen. Doch das Terror Tablet sorgt schleunigst für Nachschub und spült die schöne Paulina jetzt zum zweiten Mal an den Strand. Ihr überraschendes Comeback feiert die 26-Jährige mit einer Kampfansage – und die hat es in sich! "Jetzt ist Schluss mit Nettigkeiten, jetzt wird nämlich Klartext gesprochen", macht der Realitystar vor laufenden Kameras deutlich. Auch wolle Paulina nun eine andere Seite von sich zeigen.

Yasin, der Paulinas Comeback am Strand hautnah miterlebt, ist jedenfalls nicht sonderlich von der Rückkehr seiner Ex begeistert. "Ich verspreche euch, dieser Einzug von Paulina wird das Höllenszenario werden", versichert er. Laut ihm sei nämlich das Drama mit seiner Verflossenen bereits vorprogrammiert.

