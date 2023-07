Erster Tag im Prozess: Iris Klein steht heute vor Gericht

Iris Klein (56) muss sich vor Gericht verantworten! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hatte in der Vergangenheit schon in zahlreichen Lokalen als Gastronomie-Inhaberin gearbeitet. Im April 2019 eröffnete sie gemeinsam mit TV-Auswanderin Nadesha Leitze und Investorin Jasmin Reinmuth das Café Evergreen auf Mallorca. Nach drei Tagen kündigte die Influencerin dann jedoch den Mietvertrag und schmiss alles hin. Laut ihren Geschäftspartnerinnen sei das nicht rechtens gewesen. Heute stand Iris deswegen vor Gericht!

Wie Fotos zeigen, die Mallorca Zeitung vorliegen, erscheint Iris in Begleitung einer Freundin, eines Bodyguards und ihres Anwalts vor dem Landgericht in Palma de Mallorca. In dem Prozess wird der Reality-TV-Bekanntheit Betrug vorgeworfen. Außerdem geht es um eine Schadenssumme von knapp 150.000 Euro. Von Jasmin sei Iris auf ihren Bodyguard angesprochen worden, woraufhin die Influencerin entgegnet haben soll, dass sie fürchte, Nadesha könne gewalttätig werden.

Doch nicht nur vor Gericht kam es schon zu Auseinandersetzungen wegen Iris' Cafés. Wie Bild berichtete, sei es wegen ihres Cafés "Pause" schon zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Grund soll ein Streit mit dem benachbarten Rollerverleihbesitzer Sven gewesen sein. Da die Tische des Cafés seine Auffahrt blockiert haben sollen, konfrontierte er Iris. Anscheinend war der Streit dann eskaliert – weshalb er die Polizei gerufen hatte.

Iris Klein, TV-Star

Iris Klein, Mai 2023

Iris Klein im Mai 2023

