Kourtney vs. Kim Kardashian: Ihr Zoff nimmt kein Ende!

Der Streit zwischen Kourtney (44) und Kim Kardashian (42) wird immer brisanter! In ihren Reality-TV-Shows Keeping up with the Kardashians oder auch in The Kardashians flammen zwischen den Unternehmerinnen immer wieder Zickereien auf. Auch aktuell geht es zwischen ihnen ordentlich ab: Auf Kourtneys Hochzeit mit Travis Barker (47) hatte ihre Schwester ebenfalls eine Kooperation mit ihrem Brautkleid-Designer Dolce & Gabbana. "Es fühlt sich schrecklich an, dass meine Schwester meine Hochzeit als Geschäftsmöglichkeit genutzt hat", motzte die werdende Mutter. Doch auch Kim nimmt kein Blatt vor den Mund. Wo soll dieser Kardashian-Zoff noch hinführen?

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de