Unbearbeitete Pics: Schwangere Kourney Kardashian am Strand

Sie hat eine gute Zeit! Kourtney Kardashian (44) dürfte wohl nicht glücklicher sein: Sie und ihr Ehemann Travis Barker (47) versuchten lange, ein gemeinsames Kind zu kriegen. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, denn die Reality-TV-Bekanntheit ist schwanger. Wie rund ihr Bauch bereits ist, präsentierte sie schon auf Social Media. Jetzt erwischten Paparazzi die Unternehmerin am Strand: So schön schwanger genießt Kourtney die Sonne!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die 44-Jährige in einem Leo-Bikini zu sehen. Hin und wieder erfrischte Kourtney sich im Wasser – aber besonders erfrischend: Die Bilder sind unbearbeitet. Im Gegensatz zu ihren Schwestern Kim und Khloé zeigt sich die älteste des Kardashian-Clans auch im Netz öfter ohne Weichzeichner und Filter.

Bevor sie schwanger wurde, hatte Kourtney mehrere IVF-Behandlungen gehabt, weswegen sie etwas zugenommen hatte. Das hätte sie früher gestört – heute aber nicht. Vor allem ihr Ehemann Travis hat ihr Selbstbewusstsein dahingehend gestärkt, wie sie in The Kardashians verriet: "Er sagt mir jeden Tag 'Du sahst noch nie besser aus' und jetzt fühle ich es richtig."

GAMR / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

