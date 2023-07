Anne Wünsche aufgelöst: Tochter Miley rollt über Saviós Zeh!

So hat sich Anne Wünsche (31) das alles nicht vorgestellt. Das Leben der Influencerin ist aktuell enorm stressig: Sie hat nicht nur ein eigenes Café eröffnet, sondern muss sich nebenbei auch um ihre drei Kinder kümmern. Zuletzt war die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin auch noch krank – für Erholung bleibt keine Zeit, denn Annes älteste Tochter Miley feiert heute ihren zehnten Geburtstag. Doch leider kam es dabei zu einem unglücklichen Zwischenfall mit ihrem kleinen Bruder Sávio (1) ...

Auf Instagram berichtet Anne, dass sie ihrer Tochter zum Geburtstag ein Hoverboard geschenkt habe. Doch Mileys erste Fahrt mit dem elektrisch betriebenen Rollbrett lief nicht wie gewünscht: "Man hätte sich denken können, dass direkt was passiert. Sie ist nämlich schön über den Zeh von Sávio gerollt. Was danach los war, könnt ihr euch vorstellen [...] – unerträglich." Dem Geburtstagskind sei ihr Geschenk deshalb auch direkt wieder weggenommen worden – und Annes kleiner Sohn müsse am Nachmittag mit seinem Vater zum Arzt.

Trotz des Schocks versucht Anne jetzt, die Party für ihre Tochter bestmöglich durchzuziehen. Miley habe sich eine "Erwachsenenparty" gewünscht, die in Annes Café gefeiert wird – professionelles Schminken und ganz viele süße Leckereien inklusive. "Das ist das Gute, wenn man die Tochter der Cafébesitzerin ist", scherzt die Gastronomin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern in Dubai

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn

