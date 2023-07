Das hält Carina von Paulinas Comeback bei "Ex on the Beach"!

Was sagt sie dazu? Immer wieder gab es zwischen Carina und Paulina Ljubas (26) bei Ex on the Beach Drama. In der achten Folge hatte Yasin Mohamed (32) dann die Qual der Wahl und warf letztendlich seine Ex-Freundin aus der Villa – dabei war vor allem Carina über den Rausschmiss der 26-Jährigen froh. Nun hat Promiflash bei Carina nachgehakt: Was sagt sie zu Paulinas "Ex on the Beach"-Rückkehr?

Im exklusiven Interview mit Promiflash findet Carina jetzt klare Worte zu Paulinas Comeback in der Kuppelshow: "Ich hätte gut darauf verzichten können, dass sie wieder in die Villa kommt. Aber es sei ihr gegönnt, dass sie weiter ihr Ding machen kann." Ihre Show-Kollegin habe mit ihrem Drama für viel Unterhaltung gesorgt. "Das war irgendwie auch ganz lustig mitanzugucken, sag' ich ehrlich", gesteht die einstige Love Island-Kandidatin.

Und wie stehen die zwei Ladys heute zueinander? "Also man kann, glaube ich, relativ gut sehen, dass ich zum Standpunkt jetzt mit Paulina gar nichts zu tun habe", erklärt Carina im Gespräch. Dennoch wünsche die TV-Bekanntheit der Brünetten nichts Schlechtes. "Sie ist einfach ein Mensch, der Charaktereigenschaften hat, mit denen ich nichts zu tun haben möchte", macht die Beauty im Talk deutlich.

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 12, RTL+ Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach" 2023

RTL Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

