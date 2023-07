Enttäuscht: GNTM-Girl Anya ist noch nicht durchgestartet!

Anya Elsner hält an ihrem Traum fest! In diesem Jahr nahm die zahnmedizinische Fachangestellte bei Germany's next Topmodel teil und schaffte es bis in Folge zehn. Um ihr bessere Chancen auf dem Modemarkt zu verschaffen, verpasste Modelmama Heidi Klum (50) ihr ein radikales Umstyling – seitdem trägt sie einen blonden Kurzhaarschnitt. Doch mit Jobs will es für Anya trotz ihres markanten Looks nicht klappen!

Promiflash traf Anya bei der Fashion Show von Kilian Kerner. In diesem Jahr wurde sie noch nicht für die Fashion Week gebucht: "Ich würde mir sehr wünschen, dass meine Karriere jetzt quasi durch die Decke geht, aber leider habe ich noch keine Aufträge bekommen, was sehr, sehr schade ist, weil ich gerne als Model durchstarten wollen würde." Nicht laufen zu dürfen, sei für die Berlinerin sehr enttäuschend – doch sie wolle nicht aufgeben und bis zu ihrem eigenen Erfolg die anderen Kandidatinnen unterstützen: "Ich bin auf jeden Fall dabei, mich bei Modelagenturen zu bewerben, und ich hoffe natürlich, dass jetzt bald was dabei ist."

Andere Nachwuchsmodels hatten in diesem Jahr mehr Glück als Anya. Für Kilian durften zum Beispiel Selma, Olivia, Best-Agerin Nicole Reitbauer und Nina Kablitz laufen. Doch beispielsweise Coco Clever wartet auch noch auf den Durchbruch: Sie hatte sich beschwert, dass ihr die Show gar nichts für ihre Karriere gebracht habe.

