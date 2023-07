Sohn Mick zollt Vater Michael Schumacher beim Rennen Tribut

Mick Schumacher (24) hat etwas Besonderes aus dem Formel-1-Race gemacht! Sein Vater Michael Schumacher (54) zählt mit seinen mehrfachen Rekorden und seinen sieben Weltmeistertiteln zu den bekanntesten Rennfahrern der Welt. Doch seine Karriere hatte im Dezember 2013 durch einen schweren Skiunfall abrupt geendet – seitdem ist nur wenig über seinen aktuellen Gesundheitszustand bekannt. Dafür tritt jetzt sein Sohn in seine Fußstapfen und macht dem Namen Schumacher alle Ehre: Mick bestreitet nun ein Rennen in dem Wagen, den sein Papa Michael früher gefahren war!

Die Schumi-Fans konnten sich beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien auf etwas freuen: Der Sohn des 54-Jährigen kämpft in einem Mercedes W02 um den Sieg – der Wagen, mit dem die Rennfahrerlegende 2011 zum ersten Mal in der Formel 1 angetreten war. Doch Mick legt laut Bild noch einen obendrauf, indem er auch denselben Overall der damaligen Saison und den roten Helm seines Vaters trägt.

Im Vorfeld teilte Mick bereits der gleichen Quelle seine Vorfreude über diese große Ehre mit. "Es wird spektakulär sein, im 2011er-Auto meines Vaters, dem W02, zu fahren, auch wenn es nur ein kurzer Run ist", schwärmte er und gab zu: "Es wird viele Emotionen mit sich bringen."

Netflix / Clive Rose / Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Instagram / mercedesamgf1 Mick Schumacher beim Goodwood Festival of Speed 2023

Getty Images Michael Schumacher, November 2012

