Kevin Costners Ex-Frau stellt klar: Sie zockt ihn nicht ab!

Die Scheidungskrieg von Kevin Costner (68) und seiner Ex Christine Baumgartner (49) geht in eine neue Runde. Seit ihrer Trennung vor einigen Wochen liefern sie sich eine erbitterte öffentliche Schlammschlacht – besonders das gemeinsame Haus und die darin enthaltenden Gegenstände sind ein großer Streitpunkt. Der Schauspieler beschwerte sich, dass seine Ex ohne sein Wissen sein Eigentum aus dem Haus mitnehme. Doch das streitet Christine ab!

Letzte Woche entschied ein Richter, dass Christine jeden Gegenstand, den sie mitnehmen will, mit Kevin besprechen muss. Das findet sie aber unnötig, wie aus neuen Dokumenten hervorgeht, von denen Page Six berichtet. Die ehemalige Handtaschendesignerin räume "das Haus nicht aus", sondern gebe Kevin immer detailliert Bescheid: Sie habe ihm stets Fotos der Gegenstände, die sie entfernte, geschickt – und besteht darauf, dass der Regisseur durch den Verlust dieses Eigentums "nicht geschädigt" wurde.

Christine habe in Vorbereitung auf ihren Umzug bereits ein Lager angemietet. Eingelagert habe sie dort bis jetzt in Absprache ausschließlich ihr Peloton-Fahrrad, Familienerbstücke, Kleidung und Andenken von Freunden. Außerdem wolle sie Tafelsilber, Töpfe, Pfannen und einige Drehstühle mitnehmen.

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner bei der Premiere von "Hidden Figures"

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im März 2022

