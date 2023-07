Süßes Foto! Chrissy Teigen kuschelt mit ihrem Söhnchen Wren

Chrissy Teigen (37) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Das Model und sein Mann John Legend (44) sind Anfang dieses Jahres zum dritten Mal Eltern geworden. Doch damit war ihre Familienplanung nicht abgeschlossen: Vor wenigen Wochen begrüßten sie per Leihmutter ihr viertes Kind auf der Welt. Den Familienalltag genießt die Influencerin seitdem in vollen Zügen und zeigt sich nun sogar mit ihrem Nesthäkchen: Chrissy teilt niedliche Selfies mit Sohnemann Wren.

In ihrer Instagram-Story postet die Mama nun herzerwärmende Bilder: Darauf ist sie gemeinsam mit ihrem Baby beim Kuscheln zu sehen. Während es sich die Beauty auf dem Boden bequem gemacht hat, liegt der kleine Wren dösend auf ihrer Brust. Doch den Worten der 37-Jährigen nach zu urteilen, ist der Spross nicht der Einzige, der wohl etwas schläfrig ist. "Zu müde für eine Überschrift", kommentiert sie die Schnappschüsse.

Doch was ist mit ihrem anderen neugeborenen Baby? Die Zeit mit ihrer Tochter Esti kommt natürlich nicht zu kurz. So hatte die vierfache Mutter noch vor wenigen Tagen einen Spaziergang mit ihrer Kleinen durch Los Angeles gemacht – und während Chrissy ihre Mädchen in einem Kinderwagen vor sich hergeschoben hatte, sah sie sogar total stylish aus!

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Esti

