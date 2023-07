"Ex on the Beach"-Yasin tanzt mit Paulinas Unterhose im Mund

Aufgepasst, hier wird es wild! Hinter Yasin Mohamed (32) und Paulina Ljubas (26) liegen turbulente Wochen bei Ex on the Beach. Nachdem er sie in der achten Folgen aus der Villa gewählt hatte, wurde die Beauty vier Folgen später erneut an den Strand von Mexiko gespült. Anfangs war der Frauenschwarm nicht sonderlich von dem Comeback seiner Verflossenen begeistert – inzwischen sieht das aber ganz anders aus: Yasin performt mit Paulinas Unterhöschen im Mund!

In der dreizehnten Folge kommt in der Kuppelshow mal wieder große Partystimmung auf. "Wir haben ein Lied von den Red Hot Chili Peppers gehört und das ist so ein Ding zwischen Yasin und mir", erklärt Paulina vor laufenden Kameras. Vor allem der 32-Jährige legt sich zum Hit "By the Way" so richtig ins Zeug – er reißt sich das Shirt vom Leib und nimmt dabei sogar den String seiner Ex-Freundin zwischen die Lippen. "Der Moment, als Carina gecheckt hat, wem das Höschen gehört hat – sorry, aber das war einfach legendär", verrät die 26-Jährige.

Der wilde Move verpasst Paulina nicht nur die nötige Beinfreiheit, sondern Carina scheinbar auch den nächsten imaginären Schlag ins Gesicht. "Ich bin auch wirklich aggressiv und sauer, aber ich hab keine Kraft mehr", gesteht die schöne Blondine. Für die Reaktion ihrer Show-Kollegin findet Paulina nur knappe Worte: "Tja, wer sich mit der Fürstin der Finsternis anlegt..."

