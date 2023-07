Dylan Sprouse und Barbara wollen ein zweites Mal heiraten!

Dylan Sprouse (30) und Barbara Palvin (29) können ihre Liebe offenbar nicht oft genug feiern! Das Paar hatte sich im vergangenen September heimlich verlobt. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Bei dem Schauspieler und dem Model läuteten die Hochzeitsglocken. Die Zeremonie fand in Barbaras Heimat, einem kleinen Dorf in der Nähe der ungarischen Hauptstadt, statt. Doch die zwei wollen zusätzlich noch in Kalifornien heiraten!

Die 29-Jährige verriet gegenüber der Vogue: "Wir freuen uns darauf, zurück nach [Los Angeles] zu unseren Haustieren zu gehen und uns ein wenig auszuruhen – bevor wir mit der Planung der amerikanischen Hochzeit beginnen." Die ungarische Hochzeit hätte eigentlich nur eine intime Veranstaltung werden sollen, sei aber ausgeufert. "Am Ende hatten wir 115 Gäste, weil es viele Menschen gibt, die uns wichtig sind, und wir wollten, dass sie alle dabei sind", erklärte Barbara.

Ob Dylan in die Planung der Feier in seiner eigenen Heimat mehr miteinbezogen wird? Die Organisation der ersten habe immerhin seine Frau zusammen mit ihrer Schwester Anita übernommen. Der "Hotel Zack & Cody"-Star hatte zuletzt schmunzelnd zugegeben: ""Meine einzige Aufgabe war es, aufzutauchen und den richtigen Namen zu sagen."

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Tiffany & Co. Party in New York City, April 2023

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse, Model und Schauspieler

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse im August 2022

Wie findet ihr es, dass die zwei noch mal heiraten wollen? Ich kann es nachvollziehen! Ich finde es übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



