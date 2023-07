Neuer Look: Liam Payne wurde mit Gesichtstattoo gesichtet

Liam Payne (29) hatte eine kleine Typveränderung. Liam Payne hat sich im Musikbusiness vollständig etabliert. Als Mitglied der Boyband One Direction erreichte er einen internationalen Durchbruch. Seit 2017 versucht er sich jedoch als Solokünstler. Letztlich überraschte der Songwriter mit einem offenen Geständnis: Ärzte diagnostizierten mehrere psychische Krankheiten bei ihm. Jetzt sorgt sein Look für Aufsehen: Liam wurde mit einem Gesichtstattoo und einem Perlen-Zopf in London gesichtet.

Mit einem neuen Tattoo im Gesicht schlendert der Vater eines Sohnes laut Mail Online in Richtung des Amazonico Restaurants in London. Das Tattoo ist relativ klein gestochen und genau unter seinem rechten Auge platziert. Auch ein geflochtener Perlen-Zopf ist nicht zu übersehen und rundet Liams neuen Look ab. Scheint, als würde sich der Star nach seinem ehrlichen Geständnis optisch ein wenig verändern wollen.

Vor wenigen Tagen meldete sich Liam in seiner Instagram-Story bei seinen Fans. Er gab offen zu, mit manischen Momenten zu kämpfen zu haben. Besonders schwerfalle es ihm, in "supertiefen"-Phasen nüchtern zu bleiben. Auf die Unterstützung seiner Familie und die seiner ehemaligen Band-Kollegen kann Liam in dieser schwierigen Zeit jedoch zählen.

ActionPress Liam Payne 2023

Getty Images Liam Payne bei der "All of Those Voices"-Premiere

Getty Images Liam Payne, Sänger

