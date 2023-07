Zeigt Iris Klein hier etwa endlich ihren geliebten Mister T?

Ist das etwa die große Offenbarung von Iris Kleins (56) neuer großer Liebe? Nach der dramatischen Trennung von ihrem Ehemann Peter (56) inklusive Affärengerüchten und öffentlichem Rosenkrieg ist die TV-Bekanntheit wieder so richtig glücklich: Im Netz schwärmt sie ihrer Community ständig von dem mysteriösen "Mister T" vor, an den sie ihr Herz verloren hat. Bisher hielt sie ihre neue Flamme aber aus dem Netz heraus: Doch jetzt könnte Iris ihren Schatz im Netz geteilt haben!

In ihrer Instagram-Story postet sie nun ein Selfie mit einem mysteriösen Mann mit Glatze und Bart. Seine Augen hat Iris zwar hinter einem Sonnenbrillen-Emoji versteckt, doch die Worte zu dem vertrauten Bild sprechen Bände: "Ganz egal, was in der Vergangenheit war – unsere Zukunft wird wunderschön. Aus jedem Stein, der uns in den Weg gelegt wird, bauen wir uns ein Schloss. Weil wir uns lieben." Bei dem Unbekannten im schwarzen Shirt scheint es sich also tatsächlich um den neuen Schatz der Mutter von Daniela Katzenberger (36) zu handeln!

Und wie glücklich der Iris macht, ist ja bekanntlich kein Geheimnis. Ihr neuer Freund sei nicht nur unendlich gut im Bett – wesentlich besser als Peter –, sondern gebe ihr auch sonst alles, wovon sie träume. "Dieses Gefühl, was er mir in so einer kurzen Zeit gegeben hat, habe ich mein ganzes Leben noch nicht erleben dürfen und ich wünsche mir so sehr, dass es niemals mehr endet", schwärmte sie.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

