Prinz George wird zehn: So groß ist der Thronfolger geworden

Wie die Zeit vergeht! Am 22. Juli 2013 schaute die Welt mit Spannung nach England: Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) begrüßten den kleinen Prinz George (10) in ihrer Familie und schenkten ihrem Königreich damit einen Thronfolger. Dieser besondere Tag jährt sich heute zum zehnten Mal und anlässlich seines runden Geburtstags teilen die Eltern des Prinzen ein neues Foto im Netz. Und darauf sieht man, wie groß George mittlerweile geworden ist!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate können Fans sich an einem neuen Foto des Thronfolgers erfreuen. Darauf zu sehen ist der Prinz in einem karierten Hemd mit schilfgrüner Hose. George sitzt auf den Stufen des Windsor Castle und strahlt glücklich in die Kamera. Die Ähnlichkeit zu seinem Vater William ist auf diesem Foto besonders verblüffend. Aus dem pausbäckigen Baby ist ein großer Junge geworden.

Erst vor Kurzem hatte man George und seine Schwester Prinzessin Charlotte (8) in der Royal Box des Wimbledon Tennisturniers bewundern dürfen. Ganz wie ihre Mama Kate, die die Schirmherrschaft für den Sportwettbewerb innehat, scheinen die beiden Mini-Royals eine echte Tennisaffinität zu besitzen. Gespannt verfolgten sie das Match von der Tribüne aus.

