Siegerin Vivien Blotzki ehrlich: So hart war es bei GNTM!

Vivien Blotzki lässt ihre Reise bei Germany's next Topmodel Revue passieren – und macht dabei keine Geheimnisse aus den vielen Herausforderungen! Die Azubine aus Koblenz nahm in diesem Jahr an Heidi Klums (50) Castingshow teil und setzte sich im Laufe der Staffel gegen alle ihre Mitstreiterinnen durch: Im großen Live-Finale kürte die Chefjurorin die Beauty letztendlich zur Siegerin. Jetzt macht Vivien aber auch auf die vielen schwierigen Momente bei GNTM aufmerksam!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von Vivien wissen, ob sie es empfehlen würde, sich bei GNTM zu bewerben – und daraufhin antwortet sie total ehrlich und unverblümt. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war alles easy!", betont die Gewinnerin und führt weiter aus: "Man wird dort dem dauerhaften Druck ausgesetzt, verglichen zu werden, man ist – egal ob bewusst oder unbewusst – im ständigen Konkurrenzkampf und wenn man bereits vorher mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, wird es wahrscheinlich dort nicht leichter."

Trotz dieser Punkte kann Vivien eine Teilnahme bei GNTM rückblickend offenbar empfehlen. "Am wichtigsten ist es, mit sich selbst im Reinen zu sein und ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Wenn das bei dir der Fall ist – mach es!", rät sie ihrer Followerin.

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de