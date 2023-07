Trotz Drama: Kim Kardashian teilt Throwback-Pic mit Kourtney

Ist endlich alles vergeben und vergessen? Seit einigen Wochen sorgen Kim Kardashian (42) und ihre ältere Schwester Kourtney (44) immer wieder für Schlagzeilen: Nachdem die Unternehmerin und ihr Mann Travis Barker (47) für ihre Hochzeitslooks mit dem Designerduo Dolce & Gabbana zusammengearbeitet hatten, entschied sich auch Kim dazu, mit dem Label zu kooperieren. Seitdem liegen die beiden im Klinsch und schießen immer wieder gegeneinander. Möchte sich Kim nun mit ihrer Schwester aber wieder versöhnen?

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 42-Jährige eine Aufnahme, die auf einen Annäherungsversuch schließen lässt: Der Schnappschuss zeigt die beiden Schwestern in Kindheitstagen, während sie in süßen Kleidchen und mit Zahnlücken verschmitzt in die Kamera grinsen. Wenige Stunden später repostet Kourtney sogar Kims Beitrag in ihrer Story. Setzen die beiden dem andauernden Drama damit ein Ende?

Was wohl Andrea Bocelli (64) zu dem Post sagt? Erst kürzlich äußerte sich der Sänger, der sowohl auf Kims als auch Kourtneys Hochzeit sang, zu der Fehde und schien damit die Wogen glätten zu wollen: "Liebe Kim und liebe Kourtney, ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr beide meine Stimme liebt und ich werde immer gerne für euch singen." Die Fans scheinen sich einig zu sein: Andrea ist sicherlich begeistert! "Andrea Bocelli würde sich freuen, euch zusammen zu sehen", scherzt ein Follower unter dem Throwback-Pic.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian in Kindheitstagen

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger

