Süßes Mama-Tochter-Duo: Rebel Wilson posiert mit Baby Royce

Rebel Wilson (43) ist ganz vernarrt in ihr Töchterchen! Die Pitch Perfect-Darstellerin und ihr Verlobte Ramona Agruma überraschten ihre Fans im November vergangenen Jahres mit einer süßen Nachricht: Sie sind Mütter eines Mädchens geworden. Die kleine Royce Lilian ist mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen und der ganze Stolz des Pärchens. Das zeigt Rebel nun auch mit einem niedlichen Mama-Tochter-Schnappschuss!

Ihre rund 11,3 Millionen Fans auf Instagram lässt die Beauty an einem putzigen Moment mit ihrem Spross teilhaben. Auf einem Foto strahlt sie überglücklich in die Kamera, während sie ihre Royce auf dem Arm halt – die Kleine scheint auch ganz munter zu sein und lächelt vor sich hin. Rebel ist dabei von oben bis unten gestylt: Sie trägt ein elegantes rotes Off-Shoulder-Kleid mit Rüschen. Ihr Baby bezaubert in einem rosa Kleid, das mit Erdbeermotiven bedruckt ist, sowie einem weißen Hütchen.

Nur wenige Monate nachdem Rebel und Ramona ihre Tochter auf der Welt begrüßt hatten, verlobten sie sich. Doch die Hochzeitsglocken werden in nächster Zeit wohl noch nicht läuten, denn den Australiern habe karrieretechnisch zu viel zu tun: "Ich wünschte, ich könnte mit der Planung der Hochzeit beginnen, denn das würde wirklich Spaß machen. Im Moment plane ich jedoch, in der zweiten Hälfte dieses Jahres zwei Filme zu drehen", erklärte sie gegenüber Extra TV.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und ihre Tochter Royce im Juli 2023

Instagram / CuABl1Nrr7p Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2023

