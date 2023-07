"Aires bester Freund": Auch Kylie Jenner gratuliert Tatum

Tatum Thompson erfährt ganz viel Liebe von seiner Familie! Im vergangenen Jahr hatten Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (32) für eine echte Überraschung gesorgt: Trotz Trennung erwarteten die beiden zum zweiten Mal Nachwuchs. Ihre Tochter True Thompson (5) bekam mit Tatum einen kleinen Bruder geschenkt. Dieser feierte am Wochenende seinen ersten Geburtstag. Und auch Tante Kylie Jenner (25) ließ es sich nicht nehmen und sendete ihm Glückwünsche!

Sie ist eine stolze Tante! In ihrer Instagram-Story teilte der The Kardashians-Star einen zuckersüßen Schnappschuss. Darauf halten ihr Sohn Aire Webster (1) und Tatum Händchen. "Alles Liebe zum Geburtstag, Tatum. Aires bester Freund fürs Leben", schwärmte die 25-Jährige zu der niedlichen Aufnahme.

Den Geburtstag ihres Sohnes nahm Khloé zum Anlass, um sein Gesicht erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Netz teilte sie eine süße Bilderreihe von Tatum. "Ich bin so stolz, deine Mami zu sein. Ich bin so stolz auf die Liebe und das Lachen, das wir in unserem Haus haben. [...] Du erhellst jeden einzelnen Raum", schrieb sie zu den Fotos ihres Sohnemannes.

