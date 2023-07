Wie goldig! Chrissy Teigen knutscht ihren Sohnemann Wren ab

Chrissy Teigen (37) liebt ihr Mama-Dasein! Das Model und sein Mann John Legend (44) waren Anfang dieses Jahres zum dritten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Esti hatte das Licht der Welt erblickt. Vor wenigen Wochen hatte das Paar erneut frohe Neuigkeiten zu verkünden, denn sie hatten per Leihmutter weiteren Familienzuwachs bekommen: Ihren Sohn Wren – und mit diesem genießt Chrissy jetzt eine ausgiebige Kuscheleinheit!

Die vierfache Mutter teilt in ihrer Instagram-Story ein supersüßes Video: Sie liegt mit ihrem jüngsten Spross in Decken eingekuschelt auf einem Sofa. Dabei sieht der kleine Wren mit großen Augen in die Kamera, während er sich streckt und reckt. Total angetan von diesem niedlichen Anblick knutscht die Beauty ihr Baby liebevoll ab. Dem Jungen scheint die Zuneigung seiner Mama zu gefallen, denn auf seinem Gesicht zeichnet sich ein Lächeln ab.

Baby Esti kommt aber wegen ihres paar Monate jüngeren Bruders nicht zu kurz! So wurde Chrissy gemeinsam mit ihrer Mutter Vilailuck Teigen (61) und ihrem kleinen Mädchen während eines Spaziergangs in L.A. gesichtet. Während das Model den Kinderwagen mit ihrer Tochter vor sich herschob, machte sie einen ziemlich stylishen Eindruck.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Sohn Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Esti

