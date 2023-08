Erster Geburtstag als Mama war der schönste für Hilary Swank

Hilary Swank (49) kann gar nicht fassen, dass sie diesen Tag so verbringen darf! Vergangene Ostern war der größte Traum der Schauspielerin wahr geworden: Sie hatte zusammen mit ihrem Ehemann Philip Schneider ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen – und zwar gleich im Doppelpack! Die Zwillingsmama hatte sich ganz lange gewünscht, endlich Mutter zu werden. Am Sonntag feierte sie ihren 49. Geburtstag. Und ihr Ehrentag war in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für Hilary.

Im Vorfeld des Geburtstags am 30. Juli verriet ein Insider US Weekly, dass die Oscarpreisträgerin in ihrem Leben gerade so zufrieden wie nie sei – weswegen ihr diesjähriger Ehrentag auch der "glücklichste Geburtstag von allen" für sie sei. "Hilary lebt ihren Traum, der wahr geworden ist, seit sie ihre Babys bekommen hat. Sie kann nicht glauben, dass sie diesen Geburtstag mit ihrem unglaublichen Ehemann und den unglaublichen Zwillingen feiern kann", erklärte die Quelle.

Ein weiterer Informant hatte kürzlich gegenüber dem Onlineportal erklärt, dass sich Hilary durch ihr Dasein als Mutter völlig gewandelt habe. "Früher war sie so sehr auf ihre Karriere konzentriert, jetzt dreht sich alles um ihre Familie", hatte er verraten. Die "Million Dollar Baby"-Darstellerin versuche so gut es geht, alles mit ihren Babys selbst zu schaffen.

Instagram / hilaryswank Schauspielerin Hilary Swank mit ihren neu-geborenen Babys

Getty Images Hilary Swank bei der Premiere von "The Hunt" in Hollywood im März 2020

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider Februar 2019

