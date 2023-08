War Herzogin Meghan bei der Babyparty von Serena Williams?

Wie steht es aktuell um die Freundschaft von Herzogin Meghan (41) und Serena Williams (41)? Die beiden sind dicke Freunde: Die Tennisspielerin war auch in der Doku von Prinz Harry (38) und seiner Frau aufgetaucht und hatte über die Beziehung des Paares geschwärmt. Doch in letzter Zeit ist das Verhältnis der Herzogin zu einigen ihrer langjährigen Freunde angespannt – zum Beispiel mit David (48) und Victoria Beckham (49) soll sie sich heftig zerstritten haben. Nun schmiss Serena eine große Party – war Meghan dabei?

Die schwangere Serena feierte am Wochenende eine große Babyparty und kombinierte diese mit der Enthüllung des Geschlechts ihres zweiten Kindes. Auf YouTube postete sie ein emotionales Video von dem Event, in dem nicht nur die geschmückte Location und die werdenden Zweifach-Eltern, sondern auch die Gäste zu sehen sind. Herzogin Meghan kommt darin allerdings nicht vor! Aufgrund ihrer Berühmtheit könnte sie allerdings auch darum gebeten haben, nicht in dem Clip gezeigt zu werden.

Serena ihrerseits hatte damals die Babyparty für Meghans erste Schwangerschaft mit Archie (4) organisiert. Die Feier hatte im Februar 2019 im luxuriösen Mark Hotel in Manhattan stattgefunden. "So etwas zu planen, erfordert eine Menge Aufwand. Ich bin eine Perfektionistin, also sage ich: 'Lass es uns perfekt machen'", hatte die Sportlerin Business of Fashion über ihre Aufgabe verraten.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2018

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan vor Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de