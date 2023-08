Doppel-Exit: Diese Boys schickt Bachelorette Jenny heim!

Sie müssen die Koffer packen. In der vierten Folge von Die Bachelorette sucht Jennifer Saro noch immer nach ihrem Mr. Right. In der RTL-Datingshow konnte sie bereits den ein oder anderen Mann näher kennenlernen – während die Luft für manch anderen langsam dünn wird. Auch diesmal musste sie sich in der Nacht der Rosen wieder einer schweren Entscheidung stellen und zwei Männer nach Hause schicken: Für Pedro Gomes (31) und Oliver Slawik ist das Rosenabenteuer zu Ende.

Die letzte Rose des Abends kann sich Adrian sichern. "Bis jetzt habe ich vor allem deine Ehrlichkeit geschätzt und ich hoffe auch, dass ich weiter darauf bauen kann", meint Jenny daraufhin. Für seine zwei Mitstreiter Pedro und Oliver ist die Suche nach der großen Liebe hingegen an dieser Stelle vorbei. Obwohl sich Oliver beim Gruppendate während eines Einzelgesprächs mit der Bachelorette noch mal ordentlich ins Zeug legte, reichte es am Ende wohl nicht, um den Funken überspringen zu lassen. Auch Pedro konnte Jenny in den vorigen gemeinsamen Gesprächen nicht von sich überzeugen.

Die Entscheidung rückte in der Nacht der Rosen allerdings etwas in den Hintergrund. Stattdessen zogen Adrian und Oguzhan die ganze Aufmerksamkeit mit einem fetten Streit auf sich. Der Aachener hatte erzählt, dass es beim Date mit Jennifer einen Kuss gab – dass dieser nicht seinen Mund traf, verschwieg er. “Ich war einfach voller Wut”, ärgerte sich Oguzhan.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Oliver Slawik, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Pedro, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL Oguzhan und Adrian bei "Die Bachelorette"

