Darum versteckte sich Kelly Osbourne während Schwangerschaft

Kelly Osbourne (38) führt ihre Gründe auf! Ende vergangenen Jahres war die Tochter von Ozzy (74) und Sharon Osbourne (70) zum allerersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Sid Wilson (46) hatte die Schauspielerin einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßt. Im Juni hatte sie den kleinen Sidney dann erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Sie selbst hatte sich während ihrer Schwangerschaft aber zurückgezogen – nun verrät Kelly, warum.

Kelly versteckte sich aus einem bestimmten Grund. Diesen verrät die 38-Jährige nun via Instagram. "Es gibt keine Bilder von mir als Schwangere, weil ich mich neun Monate lang versteckt habe, um nicht als fett bezeichnet zu werden", erklärte die US-Amerikanerin. Zuvor hatten ihre Fans nämlich vermutet, dass sie eine Leihmutter engagiert habe, weil es keine Aufnahmen von ihr in anderen Umständen gab.

Inzwischen ist Kelly wieder in körperlicher Topform. Bereits wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes hatte sie hart an ihrem After-Baby-Body gearbeitet. Und die Sängerin fühlt sich augenscheinlich pudelwohl in ihrer Haut – via Social Media posierte sie vor wenigen Tagen total selbstsicher im schicken Glitzerkleid.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und ihr Sohn Sidney im April 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2023

