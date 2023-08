Ex-Tänzerinnen halten Lizzos Stellungnahme für empathielos

Sie können Lizzos (35) Aussagen nicht verstehen! Seit einigen Tagen stehen schwere Vorwürfe gegen die "About Damn Time"-Interpretin im Raum: Sie war von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen unter anderem wegen Fatshamings, Machtmissbrauchs und sexueller Belästigung verklagt worden. Die Beschuldigungen wies die Sängerin heute jedoch in einem langen Statement komplett von sich. Lizzos abwehrende Haltung können die drei Klägerinnen offenbar überhaupt nicht nachvollziehen!

"Lizzo hat ihre eigene Firma und ihre Fans im Stich gelassen. Ihr Leugnen dieses verwerflichen Verhaltens macht den emotionalen Schmerz unserer Klienten nur noch größer", heißt es in der Erklärung des Anwalts der drei ehemaligen Tänzerinnen, die Page Six vorliegt. Zudem kritisieren die Klägerinnen Lizzos "herablassenden Kommentare" und ihren "völligen Mangel an Empathie" für ihre Situation. "Obwohl Lizzo anmerkt, dass es nie ihre Absicht war, 'jemandem Unbehagen zu bereiten', ist es genau das, was sie getan hat, und zwar bis zu dem Punkt, an dem sie ihre Tänzer demoralisiert und in eklatanter Weise gegen das Gesetz verstoßen hat", wird abschließend betont.

Lizzo hatte sich komplett gegen die Vorwürfe gestellt und diese als "unglaublich" und "ungeheuerlich" bezeichnet. "Diese ehemaligen Mitarbeiter haben bereits öffentlich zugegeben, dass ihnen gesagt wurde, ihr Verhalten auf der Tour sei unangemessen und unprofessionell", schoss sie unter anderem gegen die drei Klägerinnen in ihrer Stellungnahme auf Instagram.

