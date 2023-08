"Sicherheit": Adrian fühlt sich wohl bei Bachelorette Jenny!

Könnte sie die Eine für ihn sein? Bei Die Bachelorette ist Halbzeit: Jennifer Saro läutet die vierte Woche auf ihrer Rosenreise ein. Noch sind 14 Single-Männer im Rennen um das Herz der Rosenkavalierin. Auf den begehrten Einzeldates hat die schöne Single-Lady die Möglichkeit, die Teilnehmer besser kennenzulernen – und eines davon ergattert Adrian Alian (27). Er und Jenny sind offenbar auf einer Wellenlänge!

Gleich zu Beginn der Woche erhalten fünf Kandidaten die heiß begehrte Einladung zum Gruppendate. Adrian überrascht die 27-Jährige dabei so sehr, dass sie ihn ganz unerwartet einlädt, den Tag gemeinsam mit ihr ausklingen zu lassen. Da Jenny und er vorab ein eher ernüchterndes Einzelgespräch hatten, ist er wegen des Einzeldates total baff. Zwischen den zwei sprühen direkt die Funken und der 27-Jährige öffnet sich gegenüber der Bachelorette: "Du gibst mir so ein Gefühl von Sicherheit. Du willst mich wirklich kennenlernen. Wir haben so ein sehr, sehr vertrautes Miteinander."

Aber auch die Beauty fühlt sich offenbar sehr wohl in seiner Nähe. "Adrian und ich haben eine Basis, wir lachen miteinander und verstehen uns einfach gut", erklärt die Mutter eines Sohnes im Einzelinterview. Am Ende des Dates gibt es dann sogar einen gefühlvollen Handkuss für Jenny – daraufhin küsst sie ihn auf die Wange und stellt fest: "Ich mag dich."

Anzeige

RTL Adrian bei "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL Adrian und Jennifer bei "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL Adrian bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de