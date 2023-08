Chris Pratt teilt süße Bilder mit seinem und Ex Annas Sohn

Er verbringt Zeit mit seinem Ältesten! Der Schauspieler Chris Pratt (44) und seine Ex Anna Faris (46) haben einen gemeinsamen Sohn namens Jack. Der Guardians of the Galaxy-Star musste sich von einigen Fans schon mehrmals anhören, dass er nur noch über seine Familie mit seiner neuen Ehefrau Katherine Schwarzenegger (33) sprechen würde und nicht sensibel genug gegenüber Jack sei. Im Netz scheint er nun das Gegenteil beweisen zu wollen: Chris und sein Sohnemann posieren cool für viele gemeinsame Pics!

Auf Instagram postet er gleich eine ganze Bilderreihe mit Jack. Die beiden schauten sich ein Baseballspiel an. Superstolz trugen Chris und sein Nachwuchs ein Trikot der Dodgers – hinten prangt ihr Nachname Pratt in blauer Schrift. Jedoch verfolgten sie das Spiel nicht nur, sondern konnten auch selbst den ein oder anderen Ball werfen.

Das Duo scheint viel Spaß miteinander gehabt zu haben. Bei seinen Followern kam diese Aktion ziemlich gut an: "Das ist einfach großartig für euch. Was für eine tolle Erfahrung und Zeit für euch beide" oder "Ich liebe es, wie ihr eure Kinder immer schützt", heißt es. Denn Jack steht auf allen Bildern mit dem Rücken zur Kamera.

Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, Dezember 2016

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

Getty Images Chris Pratt im Mai 2023

