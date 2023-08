Drei Kids nach schwerer Reise: Sarafina Wollny ist happy

Sarafina Wollny (28) ist überglücklich. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Mann Peter (30) sind schon seit vier Jahren glücklich verheiratet. Das Liebesglück der Reality-TV-Stars wurde mit der Geburt ihrer Zwillinge Emory (2) und Casey (2) gekrönt. Sarafinas Weg bis zur ersten Schwangerschaft war kein einfacher – ihre Zwillinge bekam sie damals dank einer künstlichen Befruchtung. Nun ist die kleine Familie zu fünft – die kleine Hope Angel Silvia erblickte vor wenigen Tagen das Licht der Welt. Nun teilt Sarafina einen süßen Schnappschuss von ihren drei Kids.

Via Instagram veröffentlichte die stolze Mama ein Bild ihrer Kleinen und widmet ihnen rührende Worte: "Vor vier Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jemals Eltern werden und heute schauen wir auf unsere drei Wunder, unser ganzer Stolz. Ihr habt uns vervollständigt. Nichts wird unsere Liebe zu euch je in Worte fassen können." Die frischgebackenen Eltern sind "überglücklich und einfach dankbar".

Auch ihre Fans freuen sich total für die vier und kommentieren das niedliche Foto, was das Zeug hält. "Wie zuckersüß die drei sind. Drei wunderschöne Kinder, mehr kann man einfach nicht sagen" oder "Ich freue mich so für euch, dass ihr drei so wunderschöne Engel habt", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny in der Türkei

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

RTLZWEI TV-Bekanntheit Sarafina Wollny und Peter

