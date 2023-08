Traumatisch: Maya Jamas erster Freund wurde erschossen!

Maya Jama (28) lässt ein schreckliches Kapitel ihres Lebens Revue passieren. Seit vergangenem Jahr moderiert die TV-Bekanntheit die UK-Ausgabe von Love Island. Jedoch macht die Beauty vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. So hat sie schon so manchen Star gedatet. Zuletzt wurde ihr nachgesagt, etwas mit Leonardo DiCaprio (48) zu haben. Nun dachte Maya an ihre erste Liebe zurück – und diese endete tragisch...

In der True-Crime-Show "48 Hours" berichtete die Moderatorin von ihrem ersten Freund. "Ich wurde 16 und lernte einen Jungen kennen. Er wurde in dem Sommer getötet, in dem ich nach London ziehen sollte – und das war meine erste Liebe", erinnert sich Maya unter Tränen. Sie sei am Boden zerstört gewesen – und auch noch heute fällt es ihr sichtlich schwer, über diesen Vorfall zu sprechen.

Im vergangenen Jahr hatte Maya noch vorgehabt zu heiraten. Anfang 2022 hatte sie sich mit dem Basketballer Ben Simmons verlobt. Doch im August war die Beziehung mit dem Ex von Kendall Jenner (27) dann beendet.

Getty Images Maya Jama im August 2022 in London

Instagram / mayajama Maya Jama im März 2022

Getty Images Maya Jama im Februar 2023

