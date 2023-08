Bushido und Anna-Maria wollen neue Schwangerschaft vermeiden

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) haben eine echte Rasselbande. Ende Juni hatten der Rapper und seine Frau verkündet, erneut Nachwuchs zu erwarten. Daraufhin folgte jedoch wenig später die große Enttäuschung. Denn der positive Test der Influencerin entpuppte sich als Eileiterschwangerschaft – die Familie erwartete also doch kein neuntes Kind. In einem Punkt sind sich Bushido und Anna-Maria deshalb inzwischen einig: Sie wollen künftig vorsichtiger sein und erst mal keine weiteren Kinder.

"Was ist, wenn irgendwas ist? Was, wenn was passiert? Was, wenn das Kind nicht gesund ist? Was, wenn meiner Frau irgendetwas zustößt?", waren nur einige der Fragen, die sich der Musiker stellte, nachdem er von der Schwangerschaft seiner Frau erfahren hatte. Zwar habe er sich über weiteren Nachwuchs gefreut, jedoch wollten ihn die Sorgen einfach nicht loslassen, erzählt er im Interview mit RTL. "Das hat mich so traumatisiert", gesteht Anis, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt. Auch aus diesem Grund will das Paar fortan besonders darauf Acht geben, nicht erneut schwanger zu werden.

Erst kürzlich hatte Anna-Maria offen und ehrlich darüber gesprochen, wie sehr die Eileiterschwangerschaft ihrer Psyche zusetzte. "Ich hoffe so sehr, es ist bald vorbei. Dieser Zwischenzustand ist für meine Seele echt belastend!", hatte die Achtfachmama ihrer Community in ihrer Instagram-Story mitgeteilt.

