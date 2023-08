Kläger-Anwalt sicher: Vorwürfe zeigen Lizzos wahres Gesicht!

Die Schlagzeilen nehmen kein Ende. Lizzo (35) steht seit einigen Tagen unter hartem Beschuss: Mehrere ehemalige Mitarbeitende der Musikerin werfen ihr sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch und Mobbing vor – einige klagen sogar gegen die "Good As Hell"-Interpretin. Immer mehr Stimmen melden sich nun mit Behauptungen über die Sängerin zu Wort, die wiederum alles abstreitet. Doch der Anwalt der Gegenseite ist sicher: Der Skandal lässt Lizzos wahres Gesicht zum Vorschein kommen...

Gegenüber Neswnation erklärt Ron Zambrano nun, eine weitere Frau habe sich mit ähnlichen Anschuldigungen bei ihm gemeldet. Der Jurist, der drei ehemalige Tänzerinnen des Popstars vertritt, schildert weiter: "Jetzt, wo das herausgekommen ist, ist die Katze aus dem Sack, die Leute melden sich und sagen: 'Weißt du was, das habe ich auch erlebt'!" Mehrere Leute hätten ihn kontaktiert und ihm berichtet, dass Lizzo "hinter verschlossenen Türen" genau so sei.

Trotz all dieser Tiefschläge lässt sich Lizzo aber nicht beirren. Die 35-Jährige erklärte bereits in einem langen Statement, sich keiner Schuld bewusst zu sein: "Ich bin nicht hier, um als Opfer angesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als den mich die Menschen und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben!"

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Lizzo bei den Grammy Awards 2023

