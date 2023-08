Schwere Vorwürfe: Lizzo will sich nicht unterkriegen lassen!

Lizzo (35) wehrt sich gegen die Anschuldigungen! Vor wenigen Tagen war die Musikerin von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen verklagt worden. Sie werfen ihr unter anderem sexuelle Belästigung, Fatshaming sowie Machtmissbrauch vor. Erst vor wenigen Stunden bezog die "About Damn Time"-Interpretin erstmals dazu Stellung und wies sämtliche Beschuldigungen komplett von sich. Die Vorwürfe will Lizzo wohl auch nicht einfach auf sich sitzen lassen!

"Ich bin nicht hier, um als Opfer angesehen zu werden, aber ich weiß auch, dass ich nicht der Bösewicht bin, als den mich die Menschen und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben", schreibt die 35-Jährige in einem Statement auf Instagram. Sie gehe sehr locker mit ihrer Sexualität und Body-Positivität um und werde nicht akzeptieren, dass Personen diese Offenheit nutzen, um sie niederzumachen. "Ich bin verletzt, aber ich werde nicht zulassen, dass die gute Arbeit, die ich in der Welt geleistet habe, davon überschattet wird", meint Lizzo abschließend und bedankt sich bei ihren Unterstützern.

Nachdem die Klage der Tänzerinnen publik geworden war, äußerte sich auch die Regisseurin von Lizzos Dokumentation negativ über sie. "Ich bin nach etwa zwei Wochen gegangen. Ich wurde von ihr mit einer solchen Respektlosigkeit behandelt. [...] Ich habe mich verarscht gefühlt und war tief verletzt, aber ich bin geheilt", berichtete die Filmemacherin Sophia Nahli Allison auf X.

