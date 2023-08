Experte sicher: Diese Diät machte Margot Robbie vor "Barbie"

Margot Robbie (33) achtet auf ihre Linie. Derzeit ist die gebürtige Australierin in der Realverfilmung von Barbie zu sehen – und die bricht schon jetzt sämtliche Rekorde. In der Eröffnungswoche spielte der Film bereits über 322 Millionen Euro ein und ist damit auf dem besten Weg, der erfolgreichste Kinohit des Jahres zu werden. Um in den tollen Outfits eine gute Figur abzugeben, bereitete sich die Schauspielerin ausgiebig vor. Experten sind sich sicher: Diese Diät machte Margot vor den Dreharbeiten!

Wie TheSun berichtet, wollen Experten von "Total Shape" herausgefunden haben, was die "Barbie"-Hauptdarstellerin vor der Verfilmung zu sich nahm. "Wenn sie sich auf eine Rolle vorbereitet, vermeidet Margot gesättigte Fette, Fast Food, stark zuckerhaltige Getränke und Schokolade – stattdessen entscheidet sie sich für eine protein- und nährstoffreiche Ernährung", glauben die Experten zu wissen. Zum Frühstück soll sie zum Beispiel Haferbrei mit Blaubeeren und einen Grünkohl-Apfel-Smoothie verspeist haben. Mittags stünden wieder Proteine auf dem Speiseplan, um lange satt zu bleiben. Abends soll die Beauty dann auf Kohlenhydrate setzen.

Die Diät soll sich für Margot ausgezahlt haben. Wie Variety berichtet, habe sie demnach für ihre Darstellung der ikonischen Puppe satte 12,5 Millionen US-Dollar (rund 11,3 Millionen Euro) erhalten. Das macht sie zur aktuell bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods. Co-Star Ryan Gosling (42) soll denselben Deal abgesahnt haben.

