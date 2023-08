Nach Vorwürfen: Beyoncé nennt Lizzos Namen wieder in Song

Sie hat es sich wohl anders überlegt. Seit vergangener Woche stehen schwere Anschuldigungen gegen Lizzo (35) im Raum: Drei ehemalige Background-Tänzerinnen werfen der "Truth Hurts"-Interpretin unter anderem Fatshaming und sexuelle Belästigung vor und reichen deshalb Klage ein. Kurz darauf ersetzt Beyoncé (41) den Namen der Musikerin in ihrem Song "Break My Soul" – doch nun taucht Lizzo wieder in Beys Lied auf!

In einem Teil des besagten Liedes zählt die 41-Jährige 29 berühmte schwarze Frauen auf. Vergangene Woche nannte sie statt Lizzo jemand anderen. Wie ein TikTok-Video ihrer Show am Samstag in Washington D.C. zeigt, singt sie nun wieder die ursprüngliche "Break My Soul"-Version. Beyoncé scheint den Namen ihrer Musikkollegin sogar mit Absicht besonders zu betonen. Stellt sie sich jetzt etwa doch auf Lizzos Seite?

Beyoncés Mutter Tina (69) behauptete kürzlich, dass ihre Tochter Lizzos Namen nicht wegen der Klage ersetzt hatte. "Sie hat auch nicht den Namen ihrer Schwester genannt, ihr solltet alle wirklich aufhören damit", kommentierte die 69-Jährige unter einem Fan-Posting bei Instagram.

Instagram / beyonce Beyoncé auf der "Renaissance"-Welt-Tournee

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, März 2010

