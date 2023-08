Bachelorette Jenny wollte Adrian "auf keinen Fall" küssen!

Sie hatte ganz andere Pläne! Anfangs schien die Stimmung zwischen Jennifer Saro und Adrian Alian (27) ziemlich harmonisch. Die Bachelorette und einer ihrer Liebesanwärter kamen sich bei einem Einzeldate bereits näher – doch die etwas eigenen Erzählungen des 27-Jährigen gegenüber den anderen Kandidaten brachten das Ganze ein wenig durcheinander. Dennoch wollte Adrian die Influencerin während der Nacht der Rosen küssen. Jenny wäre damit allerdings nicht ganz einverstanden gewesen!

"Ich glaube, da hatten wir beide unterschiedliche Vorstellungen von dem Abend", verrät sie gegenüber Promiflash. Außerdem stellt sie klar: Sie hätte den Kuss nicht erwidert. "Auf gar keinen Fall. In der Villa, wo die Nacht der Rosen stattfindet, kann jeder alles sehen. Das wäre wohl doch ein bisschen unangebracht, vor allem an einem Abend, an dem alle angespannt sind", erklärt Jenny.

Auch Adrians Erklärungen bezüglich seiner Kuss-Lüge hat Jenny ihm nicht so ganz abgenommen – doch woran lag das? "Wenn man einmal gelogen hat, wird es schwierig, das Vertrauen wieder aufzubauen, und man zweifelt auf einmal alles an, was der andere sagt", erklärt die Schönheit Promiflash. Dennoch durfte der Aachener nach dem Gespräch zum Einzeldate bleiben – und zwar aus einem gewissen Grund, wie Jenny zugibt: "Ich wollte sehen, ob wir noch auf einer Wellenlänge sind und wir das Vertrauen wieder aufbauen können oder ob es für die nächste Rose eben nicht mehr reicht."

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Adrian, "Die Bachelorette"-Kandidat

Jennifer Saro, Influencerin

